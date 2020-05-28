Тагильчане устроили давку в супермаркете из-за кастрюль по 99 рублей
Жительница Нижнего Тагила рассказала о том, что в супермаркете из-за кастрюль по 99 рублей покупатели устроили давку.
По словам тагильчанки, в 9:00 у магазина «Галамарт» выстроилась очередь из желающих приобрести кастрюли. Когда супермаркет открылся, представитель магазина пояснил, что в наличии есть 24 кастрюли.
Что тут началось!.. Люди просто били друг друга, напирали локтями, кричали и ложились на соседей всей своей массой, чтобы только пройти вперёд. Мне казалось, они пришли грабить магазин, а не покупать что-то за деньги, рассказывает Елена.
После того, как люди попали в магазин, они начали занимать очередь, чтобы получить кастрюли.
Я к тому времени уже дошла до отдела с игрушками, когда до меня долетели крики: женщина, вы мне кассу сломаете, я сейчас в службу безопасности звонить буду, говорит тагильчанка.
По словам Елены, толпа чуть не снесла кассы вместе с кассирами:
Тут кассиры сообразили, что кастрюли надо раздать как можно быстрее, это их единственное спасение.
После того, как весь товар был продан, магазин опустел. Также Елена рассказала, что одна из покупательниц позвонила на горячую линию с требованием не проводить подобные акции в период пандемии. Кассиры магазина утверждают, что подобный ажиотаж у них в первый раз.