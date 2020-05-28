Тагильчане устроили давку в супермаркете из-за кастрюль по 99 рублей

По словам тагильчанки, в 9:00 у магазина «Галамарт» выстроилась очередь из желающих приобрести кастрюли. Когда супермаркет открылся, представитель магазина пояснил, что в наличии есть 24 кастрюли.

Что тут началось!.. Люди просто били друг друга, напирали локтями, кричали и ложились на соседей всей своей массой, чтобы только пройти вперёд. Мне казалось, они пришли грабить магазин, а не покупать что-то за деньги, рассказывает Елена.

После того, как люди попали в магазин, они начали занимать очередь, чтобы получить кастрюли.

Я к тому времени уже дошла до отдела с игрушками, когда до меня долетели крики: женщина, вы мне кассу сломаете, я сейчас в службу безопасности звонить буду, говорит тагильчанка.

По словам Елены, толпа чуть не снесла кассы вместе с кассирами:

Тут кассиры сообразили, что кастрюли надо раздать как можно быстрее, это их единственное спасение.