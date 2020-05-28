В Дагестане больницы получат 50 тысяч тестов на COVID-2019 от «Роснано»
Председатель УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс приехал в Дагестан в сопровождении члена Центрального штаба ОНФ Нюты Федермессер.
Они лично передали 20 тысяч тестов на коронавирус медперсоналу Республиканского диагностического центра Махачкалы, в котором расположена ПЦР-лаборатория. РОСНАНО направит в Дагестан 50 тысяч тестов.
Высокоточные генетические тесты разработала ульяновская компания «ТестГен». Они производятся на базе наноцентра ULNANOTECH, входящего в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ — ФИОП группы РОСНАНО. Поставка тестов была осуществлена вместе с благотворительным фондом «Созидание» и Общероссийским народным фронтом. Сотрудники РОСНАНО собрали более 10 миллионов рублей, которые были потрачены на покупку первой партии тестов. В будущем группа собирается направить в Дагестан еще 30 тысяч тест-систем собственного производства. На закупку и поставку тестов РОСНАНО выделяет средства, собранные в рамках благотворительной помощи. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
По словам Анатолия Чубайса, в республике наблюдается непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции по сравнению с другими субъектами РФ. Поэтому РОСНАНО решило помочь Дагестану крупной партией высокоточных тестов, которые были разработаны и произведены ульяновской компанией «ТестГен», отметил он.
Руководитель РОСНАНО рассказал, что с помощью этих тестов в течение двух часов можно сделать 100 анализов, причем в условиях простых ПЦР-лабораторий. Чубайс выразил надежду, что поставка тестов приведет к ускорению диагностики коронавируса и затормозит его распространение.
По словам члена Центрального штаба ОНФ и учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, Дагестан является уникальным регионом, в который она влюбилась навсегда. Когда она заболела, то переживала о детях и пожилых людях, находящихся в социальных учреждениях Дагестана, а также о пациентах паллиативов в горных селах. В республику были привезены несколько тысяч средств индивидуальной защиты от проектов ОНФ #МыВместе и «Регион заботы». Кроме того, удалось договориться с РОСНАНО и фондом «Созидание» на поставку в республику нескольких тысяч тест-систем, сообщила Федермессер.
Также РОСНАНО финансирует исследование системы свертывания крови у пациентов с коронавирусом. На реализацию этого проекта группа потратила четыре миллиона рублей. По мнению ученых, мониторинг и своевременная корректировка состояния свертывающей системы помогут избежать осложнений от вируса. Благодаря этому удастся выявить гиперкоагуляционные изменения и прописать лекарства против них. Диагностика зараженных коронавирусом пациентов проводится посредством высокоточного теста, который выпускает портфельная компания РОСНАНО «ГемаКор».