В Екатеринбурге в «Красное и Белое» прокомментировали возбуждение уголовного дела
В сети алкомаркетов «Красное и Белое» прокомментировали уголовное дело, которое возбудил Следственный комитет из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил на одном из складов компании, сообщает «Коммерсантъ».
В пресс-службе компании изданию сообщили, что информации о возбуждении уголовного дела у них не имеется.
По словам представителей, у них не проводилась выездная проверка прокуратуры, но они сотрудничают с ведомством. Они отметили, что все выявленные Роспотребнадзором нарушения были устранены. С ответственными лицами был проведен инструктаж, а в отношении сотрудников, нарушающих режим, были приняты меры дисциплинарного взыскания. Кроме того, в магазинах были установлены бактерицидные лампы, увеличено количество бесконтактных термометров, а также числа влажных уборок. Также сотрудники пользуются рекомендуемым антисептиком.
Напомним, ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту вспышки коронавируса на складе сети. По данным Роспотребнадзора, на 26 мая из 870 сотрудников склада ООО «Абсолют», занимающегося доставкой продукции в сеть магазинов «Красное и Белое», у 180 подтвержден коронавирус.