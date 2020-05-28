В Екатеринбурге в «Красное и Белое» прокомментировали возбуждение уголовного дела

По словам представителей, у них не проводилась выездная проверка прокуратуры, но они сотрудничают с ведомством. Они отметили, что все выявленные Роспотребнадзором нарушения были устранены. С ответственными лицами был проведен инструктаж, а в отношении сотрудников, нарушающих режим, были приняты меры дисциплинарного взыскания. Кроме того, в магазинах были установлены бактерицидные лампы, увеличено количество бесконтактных термометров, а также числа влажных уборок. Также сотрудники пользуются рекомендуемым антисептиком.