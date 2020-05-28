В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти преподавателя института МВД

Ранее сообщалось, что девушка совершила самоубийство. Однако спустя пол года Следственным комитетом были найдены доказательства насильственной гибели.

По словам матери, первоначально СК Орджоникидзеского района вынес отказной материал, который отменила прокуратура. Через несколько месяцев женщине сообщили, что 25 мая было возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти Ольги Пестовой. В понедельник она была на допросе в качестве потерпевшей.

Адвокат, представляющая интересы Байдиной, считает, что самоубийства не было и выразила надежду на то, что дело будет раскрыто и виновный будет найден.