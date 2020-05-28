В Нижнем Тагиле число безработных выросло на три тысячи человек
Сегодня, 21:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле с 1 апреля признаны безработными 3023 человека, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным центра занятости, в Нижнем Тагиле зарегистрировано 3645 безработных. Также там сообщили, что в банке данных находится 1887 вакансий. Средний размер пособия по безработице составляет 12 330 рублей.
Всего в Свердловской области зарегистрировано 70 599 безработных, уровень безработицы в регионе 3,33%. По России количество безработных составляет 1,9 миллиона человек.
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