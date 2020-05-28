В Свердловской области начата подготовка к Параду Победы
Сегодня, 14:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На заседании регионального правительства глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организацию мероприятий, посвященных Году памяти и Славы. Событие состоится 24 июня, сообщает департамент информполитики региона.
Куратором мероприятия станет вице-губернатор Сергей Бидонько, взаимодействуя с Центральным военным округом, органами правопорядка, муниципальными образованиями и общественными объединениями.
Вместе они должны будут обсудить и решить вопросы, касающиеся организации и проведения парадов в регионе.
Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и здоровью граждан.
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