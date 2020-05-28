В Свердловской области начинают печатать бюллетени для голосования по Конституции РФ

Решение было принято сегодня, 28 мая, на заседании облизбиркома. Весь тираж планируется отпечатать до 7 июня, а 8 числа будет начата доставка документов в территориальные избирательные комиссии.

По словами председателя избиркома региона Владимира Русинова, доставка будет осуществляться по специальному графику Управлением спецсвязи. Участковым комиссиям бюллетени будут доставлены перед днем голосования.

Русинов отметил, что дата голосования пока не назначена президентом РФ Владимиром Путиным, но подготовка была возобновлена.