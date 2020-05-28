В Свердловской области начинают печатать бюллетени для голосования по Конституции РФ
Да проведения всероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Свердловской области будет изготовлено 3 330 762 бюллетеня, по абсолютному числу избирателей региона, сообщает департамент информационной политики региона.
Решение было принято сегодня, 28 мая, на заседании облизбиркома. Весь тираж планируется отпечатать до 7 июня, а 8 числа будет начата доставка документов в территориальные избирательные комиссии.
По словами председателя избиркома региона Владимира Русинова, доставка будет осуществляться по специальному графику Управлением спецсвязи. Участковым комиссиям бюллетени будут доставлены перед днем голосования.
Русинов отметил, что дата голосования пока не назначена президентом РФ Владимиром Путиным, но подготовка была возобновлена.
Печать бюллетеней будет проходить в два этапа и двух образцов. Первый будет предназначен для традиционного голосования, а второй — с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Последние планируется разместить в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и Новоуральске. Общий тираж составит 788 тысяч экземпляров. На данный момент типография проводит подготовку и изготавливает матрицы для печати.