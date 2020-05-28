Видео проклинавшего закрытие храмов схиигумена проверят на экстремизм
Сегодня, 20:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сотрудники свердловского центра по противодействию экстремизму ГУ МВД проверят видеоролик схиигумена Сергия, в котором он проклял всех, кто закрывает храмы во время пандемии, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Речь идет о ролике от 26 апреля, выложенном на YouTube. На данный момент видео удалено. Заявление в полицию написал житель Екатеринбурга, который попросил проверить ролик на содержание в нем экстремистских призывов.
Честно говоря, я думал, что, как всегда, на 30-й день получу отписку, что экстремизма нет или что-то вроде этого, но я оказался приятно удивлен тем, что проверка ведется, рассказал екатеринбуржец.
Проверка будет проходить до 26 июня. Напомним, что после шумихи в СМИ, связанной с роликом схиигумена Сергия, РПЦ запретила ему вести проповеди.
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