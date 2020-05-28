Видео проклинавшего закрытие храмов схиигумена проверят на экстремизм

Речь идет о ролике от 26 апреля, выложенном на YouTube. На данный момент видео удалено. Заявление в полицию написал житель Екатеринбурга, который попросил проверить ролик на содержание в нем экстремистских призывов.

Честно говоря, я думал, что, как всегда, на 30-й день получу отписку, что экстремизма нет или что-то вроде этого, но я оказался приятно удивлен тем, что проверка ведется, рассказал екатеринбуржец.