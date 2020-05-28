Власти Екатеринбурга планируют устроить салют в день парада Победы

Залпы будут запущены из разных точек, чтобы не спровоцировать горожан собираться большими компаниями. Власти планируют провести его 24 июня в день, когда пройдет парад Победы.

Это может быть ЦПКиО, центр, ну и надо Орджоникидзевский район тоже посмотреть, отметил мэр.