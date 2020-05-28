Власти Екатеринбурга планируют устроить салют в день парада Победы
Вчера, 23:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге планируют провести салют в честь парада Победы. Об этом рассказал мэр города Александр Высокинский, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Залпы будут запущены из разных точек, чтобы не спровоцировать горожан собираться большими компаниями. Власти планируют провести его 24 июня в день, когда пройдет парад Победы.
Это может быть ЦПКиО, центр, ну и надо Орджоникидзевский район тоже посмотреть, отметил мэр.
Салют в честь Великой Победы в Екатеринбурге запускали 9 мая. Смотрели его около 650 тысяч екатеринбуржцев.
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