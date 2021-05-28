25 кошек из квартиры 80-летней пенсионерки пристроили волонтеры Нижнего Тагила

25 кошек из квартиры 80-летней пенсионерки пристроили волонтеры Нижнего Тагила
25 кошек из квартиры 80-летней пенсионерки пристроили волонтеры Нижнего Тагила
Сегодня, 12:20ОбществоФото: Наталья Смирнова
Почти всех кошек смогли пристроить волонтеры из квартиры 80-летней пенсионерки-тагильчанки, которая проживала вместе с голодными животными в полной антисанитарии. Но помощь требуется до сих пор.

В квартире у 80-летней пенсионерки осталось пять кошек из 30, остальных забрали на передержку.

Некоторых даже в пригород Екатеринбурга взяли. Проблема в отлове, так как они боятся и прячутся в лабиринтах завалов, рассказала редакции TagilCity.ru волонтер Наталья.

Она отметила, что активисты дважды собирались и выезжали на выгребание мусора из квартиры. В первый раз было четверо человек, а во второй — шестеро.

Но там настолько много вещей, что девочкам не под силу одолеть, да и мусорка находится далеко от дома. Мешки таскать тяжело, а мужчин-добровольцев нет, пояснила Наталья.

Также она рассказала, что после того, как будут вывезены все кошки, нужно сделать обработку квартиры от насекомых и продолжать вывозить мусор. Затем необходимо решать вопросы с газом, водой и электричеством.

Хорошо бы нашелся какой-нибудь спонсор, сделать косметический ремонт, а потом, как говорится, «с миру по нитке». Хотелось бы обставить квартиру хотя бы старой, но пригодной мебелью, отметила волонтер.

По ее словам, желающие помочь с обустройством есть, а вот на вывоз мусора добровольцев мало, нужна помощь.

Все нужно сделать за лето, а то бабушке придется зимовать с одной оконной рамой, у нее нет стекла на балконной двери. Надо помочь хоть одному пожилому человеку, оказавшемуся в таких условиях, рассказала Наталья.

Она отметила, что бабушка вполне грамотная, адекватно рассуждающая, и непонятно, почему довела до такого состояния своё жилье.

Пенсионерка говорит, что вещи в квартире не с помойки, а ее личные. Но вот за котами она ничего не убирала. За много лет накопились кучи фекалий, животные бесконтрольно расплодились, а стерилизовать ей их было не на что и жалко, пояснила Наталья.

Все неравнодушные, которые хотят и могут оказать помощь пенсионерке, могут связаться с Натальей в соцсетях.

Напомним, волонтеры обнаружили у 80-летней пенсионерки из Нижнего Тагила 30 кошек, которые проживали в квартире с горами мусора. Тревогу подняли соседи женщины, которые недовольны неприятными запахами и насекомыми. Оказалось, что у бабушки нет газа, воды и проблемы с электричеством. Волонтеры просят помощи.

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