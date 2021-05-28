Дети уральских миллиардеров вошли в рейтинг самых богатых наследников

В топ попала 22-летняя дочь гендиректора и совладельца УГМК Андрея Козицына Мария Козицына. Она считается наследницей состояния своего отца в размере 6,2 миллиарда долларов. Также в рейтинге оказались дети владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — Александр и Ирина. Каждый из них станет обладателем 4,7 миллиарда долларов. 33-летний сын совладельца «Евраза» Александра Абрамова по имени Александр может унаследовать 3,4 миллиарда долларов, которые являются состоянием его отца, сообщает Znak.