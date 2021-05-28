Дети уральских миллиардеров вошли в рейтинг самых богатых наследников

Дети уральских миллиардеров вошли в рейтинг самых богатых наследников
Дети уральских миллиардеров вошли в рейтинг самых богатых наследников
Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Дети миллиардеров, проживающих в Свердловской области, либо владеющих здесь активами, попали в рейтинг 50 самых богатых наследников по версии Forbes.

На третьем месте оказался 34-летний Джахангир Махмудов. Он является единственным сыном акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова, владеющего состоянием в размере 9,7 миллиарда долларов.

В топ попала 22-летняя дочь гендиректора и совладельца УГМК Андрея Козицына Мария Козицына. Она считается наследницей состояния своего отца в размере 6,2 миллиарда долларов. Также в рейтинге оказались дети владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — Александр и Ирина. Каждый из них станет обладателем 4,7 миллиарда долларов. 33-летний сын совладельца «Евраза» Александра Абрамова по имени Александр может унаследовать 3,4 миллиарда долларов, которые являются состоянием его отца, сообщает Znak.

Напомним, 28 мая доходы руководителей учебных заведений Нижнего Тагила за 2020 год проанализировала редакция TagilCity.ru. Как выяснилось, больше всех заработали Ирина Бусыгина, Ольга Александрова и Иван Манучарян. Их доход составил от 2,7 до 3,5 миллиона рублей.

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