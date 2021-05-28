Кража восьми мусорных контейнеров раскрыта в Нижнем Тагиле

Предварительная информация гласит, что двое 30-летних безработных мужчин решили похитить контейнеры для сбора отходов. Злоумышленники договорились с водителем ГАЗели и приехали на одну из площадок в селе Николо-Павловское. Там они украли восемь контейнеров. В общей сложности ущерб превысил 40 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Пригородную прокуратуру.
Кражу удалось раскрыть с помощью камер наружного наблюдения. В результате подозреваемые и водитель были установлены, а имущество возвращено властям Николо-Павловского. Уголовное дело с обвинительным заключением рассмотрит Пригородный суд.
Напомним, 26 мая стало известно, что за кражу техники и золота у знакомых и незнакомых людей жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию-поселение на шесть месяцев. Какое-то время жительница Тагила скрывалась от суда, ее удалось задержать и взять под стражу только в марте 2021 года.