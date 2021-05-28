Кража восьми мусорных контейнеров раскрыта в Нижнем Тагиле

Кража восьми мусорных контейнеров раскрыта в Нижнем Тагиле
Кража восьми мусорных контейнеров раскрыта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Кража мусорных контейнеров раскрыта полицейскими в Нижнем Тагиле. В отношении двух мужчин было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Предварительная информация гласит, что двое 30-летних безработных мужчин решили похитить контейнеры для сбора отходов. Злоумышленники договорились с водителем ГАЗели и приехали на одну из площадок в селе Николо-Павловское. Там они украли восемь контейнеров. В общей сложности ущерб превысил 40 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Пригородную прокуратуру.

Кражу удалось раскрыть с помощью камер наружного наблюдения. В результате подозреваемые и водитель были установлены, а имущество возвращено властям Николо-Павловского. Уголовное дело с обвинительным заключением рассмотрит Пригородный суд.

Напомним, 26 мая стало известно, что за кражу техники и золота у знакомых и незнакомых людей жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию-поселение на шесть месяцев. Какое-то время жительница Тагила скрывалась от суда, ее удалось задержать и взять под стражу только в марте 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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