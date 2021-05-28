Куйвашев прокомментировал отсутствие водоемов для купания в Свердловской области

По словам Куйвашева, на данный момент происходит очистка Черноисточинского пруда, рабочие займутся 84 гектарами водохранилища. Планируется, что работы будут завершены в 2023 году. Также предполагается, что будет осуществлена очистка озера Шарташ. Работы начнутся в 2022–2023 годах.
Для понимания масштабов: на очистку одного только Черноисточинского водохранилища из федерального бюджета выделено более 400 миллионов рублей,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.
Планируется, что до 2025 года на территории Свердловской области пройдет реабилитация семи водохранилищ и шести участков русел рек.
Напомним, по заключению Роспотребнадзора Свердловской области, ни один водоем не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Таким образом, в регионе отсутствуют организованные места для купания.