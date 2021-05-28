Куйвашев прокомментировал отсутствие водоемов для купания в Свердловской области

На вопрос, где можно будет купаться в Свердловской области, ответил губернатор Евгений Куйвашев. Он рассказал об очистке воды.

По словам Куйвашева, на данный момент происходит очистка Черноисточинского пруда, рабочие займутся 84 гектарами водохранилища. Планируется, что работы будут завершены в 2023 году. Также предполагается, что будет осуществлена очистка озера Шарташ. Работы начнутся в 2022–2023 годах. Для понимания масштабов: на очистку одного только Черноисточинского водохранилища из федерального бюджета выделено более 400 миллионов рублей,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram. Планируется, что до 2025 года на территории Свердловской области пройдет реабилитация семи водохранилищ и шести участков русел рек. Напомним, по заключению Роспотребнадзора Свердловской области, ни один водоем не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Таким образом, в регионе отсутствуют организованные места для купания. Непригодными для купания признаны все водоемы Свердловской области

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