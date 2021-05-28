На 22% сократил расходы на зарплату за год «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

На 22% сократил расходы на зарплату за год «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
На 22% сократил расходы на зарплату за год «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:45ОбществоФото: Яндекс.Карты
На 22% сократились расходы на зарплату за 2020 год на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. В сравнении с 2019 годом предприятие потратило за выплаты сотрудникам на 2,5 миллиарда рублей меньше.

Такие данные приводятся в отчетности предприятия по итогам прошлого года, опубликованной 28 мая на официальном сайте компании.

Цифры гласят, что в 2020 году «Уралвагонзавод» потратил на выплату зарплаты порядка 9 млрд рублей (11,7 млрд в 2019 году). Из них 2,6 млрд рублей пошли на оплату труда основного управленческого персонала — это 3 662 человека.

Заработная плата у сотрудников в 2020 году в среднем снизилась на 21% по сравнению с 2019 годом.

При этом численность работников УВЗ за минувший год уменьшилась на 326 человек (в общей сложности 29 748 работников).

Напомним, ко Дню России уралвагонзаводцы в Тагиле получат премии за работу в 2020 году. В том числе дополнительные выплаты получат и работники филиалов нижнетагильского предприятия в Волчанске, Челябинске и Рубцовске.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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