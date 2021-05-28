На 22% сократил расходы на зарплату за год «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Такие данные приводятся в отчетности предприятия по итогам прошлого года, опубликованной 28 мая на официальном сайте компании.
Цифры гласят, что в 2020 году «Уралвагонзавод» потратил на выплату зарплаты порядка 9 млрд рублей (11,7 млрд в 2019 году). Из них 2,6 млрд рублей пошли на оплату труда основного управленческого персонала — это 3 662 человека.
Заработная плата у сотрудников в 2020 году в среднем снизилась на 21% по сравнению с 2019 годом.
При этом численность работников УВЗ за минувший год уменьшилась на 326 человек (в общей сложности 29 748 работников).
Напомним, ко Дню России уралвагонзаводцы в Тагиле получат премии за работу в 2020 году. В том числе дополнительные выплаты получат и работники филиалов нижнетагильского предприятия в Волчанске, Челябинске и Рубцовске.