Павильон с шаурмой закрылся из-за грубых нарушений санитарных норм в Нижнем Тагиле

На ларек пожаловались местные жители, после чего там прошла проверка. Как стало известно, в трейлере была не оборудована система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Отмечается, что также оказалось невозможно установить сроки годности продуктов, которые использовались в приготовлении.
Свежие огурцы нарезаются на месте приготовления, тогда как должны изготавливаться в стационарных предприятиях общественного питания,подчеркнули в ведомстве.
В результате хозяин павильона был привлечен к административной ответственности, а ларек закрылся на 45 суток.
Напомним, в марте магазин «Перекресток» в Екатеринбурге закупил «старую» продукцию. Нарушение срока годности партии желатина было выявлено Россельхознадзором. Поставка совершена 27 марта 2021 года в филиалы сети, срок годности товара истек 13 марта 2021 года.