Павильон с шаурмой закрылся из-за грубых нарушений санитарных норм в Нижнем Тагиле

На ларек пожаловались местные жители, после чего там прошла проверка. Как стало известно, в трейлере была не оборудована система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Отмечается, что также оказалось невозможно установить сроки годности продуктов, которые использовались в приготовлении.