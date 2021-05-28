Павильон с шаурмой закрылся из-за грубых нарушений санитарных норм в Нижнем Тагиле

Павильон с шаурмой закрылся из-за грубых нарушений санитарных норм в Нижнем Тагиле
Павильон с шаурмой закрылся из-за грубых нарушений санитарных норм в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:43ОбществоФото: pixabay
Павильон, в котором готовили шаурму, временно закрылся из-за грубых нарушений санитарных норм на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.

На ларек пожаловались местные жители, после чего там прошла проверка. Как стало известно, в трейлере была не оборудована система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Отмечается, что также оказалось невозможно установить сроки годности продуктов, которые использовались в приготовлении.

Свежие огурцы нарезаются на месте приготовления, тогда как должны изготавливаться в стационарных предприятиях общественного питания,подчеркнули в ведомстве.

В результате хозяин павильона был привлечен к административной ответственности, а ларек закрылся на 45 суток.

Напомним, в марте магазин «Перекресток» в Екатеринбурге закупил «старую» продукцию. Нарушение срока годности партии желатина было выявлено Россельхознадзором. Поставка совершена 27 марта 2021 года в филиалы сети, срок годности товара истек 13 марта 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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