«РТ-Инвест»: пожары на мусорных свалках отравляют россиян

Предприятием «РТ-Инвест» был направлен запрос в Greenpeace, Bellona, Альянс против мусоросжигания, ассоциации «НП Совет рынка» и «Сообщество потребителей энергии». Представители компании попросили специалистов оценить урон, причиняемый населению и экологии РФ из-за пожаров на мусорных свалках.

По информации компании, только за минувшую неделю было зарегистрировано шесть возгораний. Пожары случились на полигонах Анапы и Якутии, Ростовской, Челябинской и Омской областей, в Республике Башкирия. По подсчетам экспертов, всего за данный период времени в воздух ушли сотни тонн вредных веществ, а в зоне поражения оказалось больше 3 млн человек. Люди, проживающие в Уфе, столкнулись с проблемами со здоровьем, а ситуацией до настоящего времени так и не заинтересовались члены экосообществ. Ранее ими проводились акции протеста против возведения заводов по энергоутилизации отходов, при этом горящие полигоны не вызвали их интереса, подчеркнули в «РТ-Инвест». Об этом пишет КП. «Вашими организациями формируется негативное мнение относительно строительства заводов, что препятствует технологической перестройке индустрии обращения с отходами, целью которой является сокращение и в перспективе полный отказ от захоронения отходов», - написали представители «РТ-Инвест». В компании считают, что мусорные полигоны не только отравляют землю, атмосферу и грунтовые воды, но и повышают риски возгораний в летние месяцы. В результате даже после одного пожара в воздух попадает большой объем отравляющих веществ. Вдыхание людьми этих химсоединений ведет к развитию гормональных и сердечно-сосудистых болезней, также это способно вызвать раковые заболевания у местных жителей. По этой причине стране нужно совсем отказаться от захоронения мусора и ввести систему раздельного сбора отходов, промышленную сортировку, переработку мусора во вторичное сырье. А не подлежащие переработке отходы следует отправлять на энергоутилизацию, считают в «РТ-Инвест».

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