Школьники спасли «утопающего» в парке Народный в Нижнем Тагиле

Школьники спасли «утопающего» в парке Народный в Нижнем Тагиле
Школьники спасли «утопающего» в парке Народный в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:18ОбществоФото: пресс-служба Центра защиты населения в Нижнем Тагиле
Несовершеннолетние спасли «утопающего» в парке Народный. Совместное мероприятие МБУ «Центр защиты населения» и МБОУ СОШ № 44 прошло на берегу реки Тагил.

Навыкам спасения на воде детей обучали водолазы-спасатели. Они на практике показали методы спасения людей с использованием подручных средств и специальных средств спасения. Потом дети провели самостоятельную тренировку и помогли «утопающему», которым был дежурный водолаз спасательной станции, сообщает пресс-служба Центра защиты населения в Нижнем Тагиле.

По окончании тренировки школьники раздали посетителям парка листовки с правилами по безопасному отдыху на водоемах.

Фото:пресс-служба Центра защиты населения в Нижнем Тагиле

Напомним, 24 мая 16-летний подросток утонул на водоеме в Каменске-Уральском. О том, что парень нырнул, но не вынырнул, в полицию сообщил один из друзей. Они вместе катались на лодке, а потом решили искупаться.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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