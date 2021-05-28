TagilCity.ru стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в начале 2021 года

TagilCity.ru стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в начале 2021 года
TagilCity.ru стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в начале 2021 года
Сегодня, 10:37ОбществоФото: pixabay.com
Информагентство TagilCity.ru стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила за первый квартал 2021 года. Оно занимает седьмую строку в топ-25 Свердловской области.

Индекс цитируемости TagilCity.ru за первый квартал 2021 года составил 55,6 балла, агентство находится на седьмой строчке в ТОП-25 Свердловской области по данным сайта «Медиалогия».

Фото:скриншот сайта «Медиалогия»

На первом месте находится информагентство Ura.ru с индексом цитируемости 1,8 тысячи баллов. За ним следует Znak.com с 682 баллами.

Третье место занял портал Е1, индекс цитируемости составил 283 балла, на четвертой строке находится информационное агентство «ЕАН» с 73 баллами. Замыкает топ-5 издание 66.ру. По данным «Медиалогии», индекс его цитируемости составил 68 баллов. На шестом месте, находится «КП-Екатеринбург» с 60 баллами.

Напомним, информационное агентство TagilCity.ru стало самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила в рейтинге «Медиалогии» по итогам 2020 года. Издание с 2019 года поднялось на две строки: с восьмого на шестое место.

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