TagilCity.ru стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в начале 2021 года

Индекс цитируемости TagilCity.ru за первый квартал 2021 года составил 55,6 балла, агентство находится на седьмой строчке в ТОП-25 Свердловской области по данным сайта «Медиалогия».
На первом месте находится информагентство Ura.ru с индексом цитируемости 1,8 тысячи баллов. За ним следует Znak.com с 682 баллами.
Третье место занял портал Е1, индекс цитируемости составил 283 балла, на четвертой строке находится информационное агентство «ЕАН» с 73 баллами. Замыкает топ-5 издание 66.ру. По данным «Медиалогии», индекс его цитируемости составил 68 баллов. На шестом месте, находится «КП-Екатеринбург» с 60 баллами.
Напомним, информационное агентство TagilCity.ru стало самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила в рейтинге «Медиалогии» по итогам 2020 года. Издание с 2019 года поднялось на две строки: с восьмого на шестое место.