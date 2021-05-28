Тайный след документов тагильчан с УВЗ ведет к стажеру агентства «Юриэлт»

Риэлтор, печатавшая объявления на документах с печатями «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, грубо отказалась объяснять, откуда у нее бумаги работника УВЗ. На предприятии сообщили, что сотрудником завода она не является. В агентстве недвижимости «Юриэлт» заявили, что девушка еще проходит стажировку в их организации.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» рассказали, что Толстикова не является сотрудником организации. Вероятно, на руках у девушки оказались документы какого-то другого человека, который ранее трудился на заводе. Судя по фотографиям, речь идет о заверенной копии трудовой книжки и оригинале справки формы 2 НДФЛ. Данные документы готовятся всегда индивидуально, строго по запросу конкретного сотрудника и передаются ему лично в руки. Получатели распоряжаются данными документами по собственному усмотрению, направляют по месту требования, в том числе в риэлторские компании. Анжелика Толстикова работником предприятия не является,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе. В агентстве «Юриэлт» заявили, что агенты по недвижимости и клиенты, с которыми они работают, не предоставляют копию трудовой книжки и справку 2 НДФЛ во время трудоустройства или подписания сделок. Каким образом документы с печатями УВЗ оказались в руках риэлтора, до сих пор непонятно. На сегодняшний день это стажер, который неделю назад пришел к нам и находится на стадии обучения. Агенты по недвижимости работают в нашей организации по договору ГПХ, выполняют наши заказы — документов, о которых идет речь, они нам не предоставляют. Клиенты также не предоставляют данную документацию, нам они незачем, мы занимаемся объектами недвижимости,заявила TagilCity.ru директор агентства «Юриэлт» Розалия. Анжелика Толстикова в грубой форме заявила редакции TagilCity.ru, что комментарии, разъясняющие появление у нее документов сотрудников УВЗ, она давать не собирается. Также в пресс-службе режимного предприятия рассказали, что справка 2 НДФЛ и копия трудовой книжки не относятся к документам внутреннего оборота. Предоставление указанных документов по запросу не только работников, но и бывших работников в соответствии с законом, являются прямой обязанностью предприятия. К документам внутреннего оборота они не относятся,объясняют на «Уралвагонзаводе». Напомним, тагильские дачники обнаружили листовки с персональными данными сотрудников «Уралвагонзавода» 23 мая. На обратной стороне объявлений тагильчане обнаружили подписи сотрудников предприятия, печати организации и информацию о доходах и налоговых выплатах персонала. Риэлтор напечатала объявления на документах от «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле 3 Фото Листовки с персональными данными сотрудников 23 мая обнаружили на своих заборах тагильские дачники.

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