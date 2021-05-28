В конкурсе на самый худший школьный туалет участвуют несколько свердловских школ

В конкурсе на самый худший школьный туалет участвуют несколько свердловских школ
В конкурсе на самый худший школьный туалет участвуют несколько свердловских школ
Сегодня, 12:54ОбществоФото: promonado.ru
В борьбу за самый грязный школьный туалет в рамках всероссийского конкурса вступили несколько свердловских школ. В том числе из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Лесного и Двуреченска.

Несколько десятков городов России принимают участие в онлайн-конкурсе на самый худший туалет в образовательных учреждениях.

Пока лидером голосования из числа школьных туалетов в Свердловской области (104 голоса) является СОШ № 3 Двуренческа.

Как бы ни украшали, замазывали, подкрашивали к новому учебному году туалеты — они остаются старыми, пахнущими канализацией, прокомментировали фото ученики школы.

За звание самого некомфортного и грязного школьного туалета борется школа № 98 в Екатеринбурге, набравшая 63 голоса. А также школа № 57, где ученики жалуются на отсутствие дверей и низкие перегородки.

Уборщицы это «великолепие» просто физически не могут привести в надлежащий вид, говорится в заявке.

У этой заявки пока только один «лайк».

О том, что капитальный ремонт требуется туалету в Лесном, сообщают и в СОШ № 64. За этот санузел отдали голоса 10 человек.

В Нижнем Тагиле, как пишут участники конкурса, «не помешал бы ремонт и замена сантехники и дверей, которые не закрываются» в школе № 13 на улице Щорса, 8А (1 «лайк»).

На данный момент заявки подали более 100 образовательных учреждений со всех уголков страны.

Наибольшее количество голосов — свыше 1100 — набрала школа № 1 в Гусь-Хрустальном.

По итогам голосования, объявленного в рамках всероссийского «состязания», бренд бытовой химии Domestos обещает организовать ремонт в помещении санузла-победителя. Или же обеспечить школу годовым запасом чистящего средства.

Сюжеты:
ЭксклюзивЕкатеринбургНижний Тагил
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