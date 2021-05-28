За объекты благоустройства проголосовали свыше 44 тысяч тагильчан

Жители Нижнего Тагила до 30 мая могут проголосовать за понравившиеся варианты оформления Ленинградского проспекта. Именно проект реконструкции на участке проспекта Дзержинского до улицы Зари принимает участие в отборе общественных территорий на 2020 год и претендует на финансирование из областного и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».