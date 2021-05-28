За объекты благоустройства проголосовали свыше 44 тысяч тагильчан

За объекты благоустройства проголосовали свыше 44 тысяч тагильчан
За объекты благоустройства проголосовали свыше 44 тысяч тагильчан
Сегодня, 18:27ОбществоФото: pixabay.com
За объекты благоустройства на 2022 год проголосовали свыше 44 тысяч тагильчан. Прием голосов закончится 30 мая.

Жители Нижнего Тагила до 30 мая могут проголосовать за понравившиеся варианты оформления Ленинградского проспекта. Именно проект реконструкции на участке проспекта Дзержинского до улицы Зари принимает участие в отборе общественных территорий на 2020 год и претендует на финансирование из областного и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Рейтинговое голосование проходит платформе для голосования 66.gorodsreda.ru, зарегистрироваться на которой можно через портал «Госуслуги». Также отдать свой голос можно в МФЦ.

Напомним, Свердловская область стала лидером среди регионов России по количеству граждан, принявших участие в рейтинговом голосований за проекты благоустройства. В отборе принимают участие 54 муниципалитета Среднего Урала.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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