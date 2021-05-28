Закрытые леса и «умерший» интернет. Итоги дня в Свердловской области

Большая часть Нижнего Тагила, включая район Вагонки, Тагилстрой и даже поселок Черноисточинск, остались без интернета, телефонной связи и ТВ из-за повреждения линии «Ростелекома». По словам местных жителей, интернет и телевидение перестали работать ранним утром. Устранять последствия была направлена усиленная бригада. В результате связь вернулась в районе 11.00.
В больнице умер глава подразделения Минздрава Свердловской области Сергей Тарадай. Это случилось из-за осложнения, вызванного коронавирусной инфекцией. Данную информацию также подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. Сергей Тарадай возглавлял подразделение с октября 2020 года.
Запрет на посещение лесов в Свердловской области введен с 29 мая. Документ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Таким образом, он внес изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области». Документ гласит, что с 29 мая по 10 июня 2021 года будет ограничено нахождение граждан в въезд транспорта в леса, которые расположены на землях лесного фонда на территории региона, а также леса, находящиеся в государственной собственности.
В Екатеринбурге под колесами автомобиля погиб велосипедист. После столкновения, он не дождался прибытия скорой медицинской помощи. На данный момент виновник аварии устанавливается. На место происшествия выезжали сотрудники Госавтроинспекции, которые определяли обстоятельства инцидента. Предварительная информация ГИБДД гласит, что велосипедист переезжал дорогу в неположенном месте.