Закрытые леса и «умерший» интернет. Итоги дня в Свердловской области

Запрет на посещение лесов в Свердловской области введен с 29 мая. Документ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Таким образом, он внес изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области». Документ гласит, что с 29 мая по 10 июня 2021 года будет ограничено нахождение граждан в въезд транспорта в леса, которые расположены на землях лесного фонда на территории региона, а также леса, находящиеся в государственной собственности.