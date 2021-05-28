Жалоба на управляющую компанию: куда направить и как составить

Самый первый и верный способ — направить претензию в саму управляющую компанию. Заявление подается в письменной форме. Специалисты обязаны его зарегистрировать. Допускается обратиться и в единую-диспетчерскую службу. Заявки она принимает по телефону. Она фиксируется в устной форме, а специалист сообщает номер.
Согласно постановлению правительства No 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению управления многоквартирными домами» п. 34 на рассмотрение обращения дается 10 дней. В некоторых случаях представители управляющих компаний заявляют, что требуется 30 дней на рассмотрение. Однако данная информация не совсем соответствует действительности. Дело в том, что такой срок устанавливается для коллективных и личных обращений, но заявители не должны владеть помещениями, на которые они жалуются.
Если же УК никак не повлияет на решение проблемы, то обращаться придется уже в вышестоящие инстанции. Это жилищная инспекция, Роспотребнадзор, прокуратура и суд. Рекомендуется соблюдать порядок, так как жилищная инспекция может отказать в разбирательстве, если обращения в саму управляющую компанию не было. А прокуратура и суд являются самыми последними инстанциями. Что касается способов обращения, то сделать это может каждый лично, посредством интернета (сайты ведомств или Госуслуги) или даже отправки документов почтой с уведомлением о вручении.
Поводом для жалобы на УК может стать любая ситуация, на которую представители не отреагировали или сделали недостаточно. При этом, ситуация должна входить в обязанности компании по договору. Так, обращения можно направлять на завышение тарифов, плохую уборку дворовой территории, неубранный снег, качество воды, крыс в подвалах, нерабочий домофон и так далее. Кроме того, претензии можно предъявить, если сотрудники управляющей компании игнорируют текущие заявки по ремонту сантехники, электричества и тому подобное.
Большинство пунктов обговариваются с жильцами еще до момента составления договора. Однако есть такие виды работ, которые должны выполняться обязательно:
Если жильцы считают, что управляющая компания, которая отвечает за их дом, не выполняет свои обязанности, то они могут написать туда претензию. Она составляется в двух экземплярах. Как мы уже сказали, документ имеет свободную форму, но должен соответствовать следующим правилам:
В завершение процедуры документ передается представителю ведомства, в которое жилец обращается. Он его регистрирует и ставит соответствующую пометку на второй экземпляр.
В обязанности государственной жилищной инспекции входит проверка деятельности УК, а также в целом их работы. Ведомство контролирует, содержание фасадов и стен зданий, подвалов, противопожарной сигнализации. Также организация проверяет насколько часто и качественно осуществляется вывоз мусора, уборка снега, отапливаются помещения и поставляется электроэнергия. В данное ведомство обратиться можно по любому вопросу, когда нарушаются права жильцов или управляющая компания бездействует.
Первый вариант — это обращение через государственный портал ГИС ЖКХ. Подается жалоба следующим образом:
В Нижнем Тагиле пожаловаться на недобросовестную УК можно в управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города. Организация располагается на улица Пархоменко, 1А в кабинете No 275.
Работает служба с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу — с 08.30 до 16.30. При этом у специалистов перерыв на обед с 12.00 до 12.48. Также жители города могут позвонить по телефонам: 8 (3435) 47-10-66, 8 (3435) 47-10-49, 8 (3435) 47-11-16.
До 1 апреля 2021 года также можно было подавать обращения в раздел «Городской контроль. Сообщи о проблеме» на официальном сайте Нижнего Тагила. Теперь заявления принимаются на цифровой платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Функция Роспотребнадзора заключается в том, чтобы контролировать соблюдение законов РФ по защите прав потребителей, в том числе при содержании помещений жилого назначения.
Если ответ государственной жилищной инспекции не решает проблему, то следующая инстанция — Роспотребнадзор. Ведомство принимает документы после нескольких заявлений, которые были проигнорированы управляющей организацией. Важно помнить, что там обязательно должны быть проставлены отметки о принятии.
Также должно быть подтверждение, что обращение не рассмотрено или не удовлетворены требования. Не рассматриваются к проверке заявления от анонимных заявителей, даже если есть основания для проведения проверки.
В Роспотребнадзор также можно обратиться через портал Госуслуг, отправить письмо в почтовом отделении или обратиться лично. На сайте ведомства также есть специальная форма для обращений недовольных граждан.
Отмечается, что существуют две формы: с авторизацией, или обычная претензия. Первая используется, если надо проверить факты, для которых может быть проведена внеплановая проверка. Основанием для этого являются:
При заполнении формы, также необходимо указать свои контактные данные, выбрать отделение Роспотребнадзора, в которое будет направлено обращение. Затем заявитель пишет текст жалобы, прикрепляет документы и отравляет ее в ведомство на рассмотрение.
Если нет возможности подать заявление в электронном виде, жители Нижнего Тагила могут обратиться в Роспотребнадзор города. Нижнетагильский отдел находится на улице Октябрьской революции, 86. Телефон: 25-45-70. При обращении необходимо иметь с собой все необходимые документы.
Проще всего подать электронную жалобу на бездействие УК через портал Госуслуг:
Самое первое, что нужно сделать — зайти в свой личный кабинет;
На главной странице выбирается раздел «Жизненные ситуации»
Следующим будет раздел «Недвижимость»
После этого выбирается «Контроль и оплата коммунальных услуг»
На новой странице нажмите «Направить жалобу»
Теперь система автоматически перенаправит пользователя на портал ГИС ЖКХ, где выполняются все те действия, что уже были описаны выше.
Кроме того, в Нижнем Тагиле апреля 2021 года начала функционировать цифровая платформа для обратной связи граждан «Госуслуги. Решаем вместе», на которой отслеживаются обращения. Эта система помогает решать вопросы, которые касаются коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и других важных сфер жизни горожан. Также на платформе проводятся онлайн-опросы населения и общественные обсуждения. Отличительной особенностью является то, что власти могут вести на ней паблики. Жалобы граждан оперативно отслеживаются в соцсетях и мессенджерах.
Если требования не были удовлетворены в вышеназванных инстанциях, можно обратиться в прокуратуру. Желательно направить жалобы сразу в несколько ведомств, если ваша коммунальная проблема не требует отлагательства. Вероятно, УК будет быстрее решать возникшую проблему, чтобы не связываться с различными проверками из всевозможных инстанций.
Многие жители боятся обращаться в прокуратуру, однако именно это ведомство может разрешить возникшие проблемы сфере ЖКХ максимально быстро и эффективно. После проведения прокурорской проверки УК, не исправившая выписанное предписание, может быть закрыта правоохранительным органом.
Жалобу в прокуратуру можно, как и в предыдущих случаях, подать в электронном виде через сайт прокуратуры. Для этого там есть специальный раздел — «Обращение в прокуратуру». На главной его странице выбирается синяя кнопка «Подать заявление» и уже далее открывается нужная форма.
Авторизация также как и в большинстве случаев осуществляется через Госуслуги. Поэтому все данные заявителя уже загружаются автоматически. Остается выбрать орган прокуратуры и написать обращение.
Также обратиться в прокуратуру заявитель может лично, по месту жительства. Туда также предоставляется вся имеющаяся на руках документация. Туда входят фото- или видеосъемка, квитанции, чеки, обращения в другие ведомства, на которых должны обязательно стоять отметки о принятии. Желательно предоставить копию подписанного договора с УК и технический паспорт здания.
Срок рассмотрения жалобы прокуратурой — 30 дней. По закону, ведомство имеет право на проведение внеплановой проверки. Нередко она выявляет не только текущие, но и прошлые нарушения в работе управляющей компании. Если такое происходит, то сотрудники прокуратуры составляют акт реагирования, а УК выдается предписание об их устранении. Если нарушения не устраняются своевременно, прокуратура может самостоятельно подать иск в суд по фактам проведенной проверки.
Если возникают вопросы по платежам, кажется, что тарифы необоснованно завышены и приходится платить больше, чем предусмотрено нормативами, можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу. ФАС также должна инициировать собственную проверку по поступившим заявлениям, а в случае выявленных нарушений УК будет оштрафована.
Если жильцы несколько раз обращались за решением проблем в УК, но никаких действий с ее стороны не было предпринято, а также были уже пройдены все инстанции, то можно обратиться в суд. Важно не забывать, что срок исковой давности по таким делам составляет три года. Обычно иск рассматривается около двух месяцев. Чаще всего, в суд обращаются, если по вине УК произошел несчастный случай, например, упала глыба льда с крыши на припаркованный автомобиль, кто-то получил травмы из-за сломанных лестниц и так далее.
Перед обращением в суд желательно обратиться к юристу. Опытный специалист поможет правильно составить иск. Он также поможет изучить договор, заключенный с УК. У многих собственников нет этого документа на руках. Тогда в УК может быть запрошена копия. В договоре четко прописаны все обязанности УК. Если пункт с указанием нарушения в документе отсутствует, то смысла обращаться в суд, также как и в другие ведомства, нет.
В иске прописывается суть жалобы и дополнительно прикладываются доказательства того, что УК не исполняла свои обязанности по договору, и он был нарушен. Также подкрепляются все прошлые обращения в другие инстанции и их ответы.
Заявителям необходимо будет заплатить госпошлину, если сумма исковых требований составляет более одного миллиона рублей. Она рассчитывается, исходя из суммы иска. Также госпошлина оплачивается, если планируется оспаривать решение, принятое на общем собрании собственников. Возможен вариант с подачей коллективного иска, однако заявителей должно быть не менее 20 человек.
Документы могут быть предоставлены секретарю суда лично, либо отправлены заказным письмом, на котором должно стоять уведомление о принятии. Также отправка заявления возможна через интернет на сайте суда. Там вход осуществляется также через личный кабинет на Госуслугах. В этом случае, для того, чтобы выгрузить в форму и прикрепить необходимую документацию, нужно заранее отсканировать нужные бумаги.
После того, как суд рассмотрит иск, будет вынесено решение. Если собственников оно не устроит, то в установленном порядке они могут его обжаловать.
Помните, что при решении коммунальных проблем, прежде всего вам необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и саму управляющую компанию. Обращения должны быть зафиксированы, а на документах присутствовать отметки о принятии. В случае, если УК продолжает бездействовать и не реагирует на обращения, следующими инстанциями станут ГЖИ и Роспотребнадзор, а можно сразу в оба ведомства. К любому заявлению прилагаются доказательства. Если ведомства инициируют проверки и по их результатам ничего не меняется, то тогда нужно обращаться в прокуратуру и суд. В этом случае шанс на положительный исход повышает опытный юрист, который поможет правильно, с точки зрения законодательства, составить иски.