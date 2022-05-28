Особый противопожарный режим в Екатеринбурге отменен

Особый противопожарный режим в Екатеринбурге отменен
Особый противопожарный режим в Екатеринбурге отменен
28 мая, 13:26ОбществоФото: pixabay.com
Особый противопожарный режим перестал действовать в Екатеринбурге с 27 мая.

Особый противопожарный режим в Екатеринбурге отменен. Соответствующее постановление вчера, 27 мая, подписал мэр города Алексей Орлов. Сделано это было благодаря стабилизации пожарной обстановки.

Данный режим действовал в Екатеринбурге с 15 апреля. Текст подписанного главой города документа размещен на сайте администрации.

Отмечается, что в Свердловской области особый противопожарный режим продолжает свое действие. На протяжении всего этого периода запрещается жечь сухую растительность, разводить костер и как-либо иначе пользоваться огнем на общественных территориях.

Нарушителей штрафуют на сумму до 4 тыс. рублей, а должностные лица — до 40 тыс. рублей.

Сюжеты:
Новости УрФО
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