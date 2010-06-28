6 медалистов из г. Нижний Тагил получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
28 июня 2010, 16:49ОбществоArtem
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51 выпускник тагильских школ получил золотые и серебряные медали. Из них 12 – золотые, и 39 – серебряные.
По сравнению с прошлым годом, медалистов стало меньше. Зато сразу шесть медалистов получили максимальное количество баллов (100 из 100-а возможных) по итогам ЕГЭ по русскому языку. Это Анастасия Вохмянина из школы № 95, Екатерина Вабищевич - гимназия № 18, а также Елена Бусыгина, Андрей Васильев, Валерия Мазурина и Александр Тресков из Политехнической гимназии. Как отмечает официальный городской портал nragil.org, золотые медали выпускникам школ вручил губернатор Александр Мишарин, а серебряные – мэр Валентина Исаева. Имена всех выпускников, получивших медали, будут занесены в Книгу медалистов Нижнего Тагила
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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