6 медалистов из г. Нижний Тагил получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

По сравнению с прошлым годом, медалистов стало меньше. Зато сразу шесть медалистов получили максимальное количество баллов (100 из 100-а возможных) по итогам ЕГЭ по русскому языку. Это Анастасия Вохмянина из школы № 95, Екатерина Вабищевич - гимназия № 18, а также Елена Бусыгина, Андрей Васильев, Валерия Мазурина и Александр Тресков из Политехнической гимназии. Как отмечает официальный городской портал nragil.org, золотые медали выпускникам школ вручил губернатор Александр Мишарин, а серебряные – мэр Валентина Исаева. Имена всех выпускников, получивших медали, будут занесены в Книгу медалистов Нижнего Тагила