Александр Мишарин посетил фестиваль электронной музыки

Фестиваль прошел в Заречном. Раньше единственным музыкальным фестивалем, который поддерживал губернатор, была студенческая «Знаменка». «У нас здесь несколько площадок, представлены все направления и еще соревнования по экстремальным видам спорта», - рассказал Ura.ru представитель оргкомитета фестиваля.