Александр Мишарин посетил фестиваль электронной музыки
28 июня 2010, 12:44ОбществоArtem
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25 июня, сразу после юбилейной плавки на НТМК губернатор Свердловской области Александр Мишарин принял участие в открытии фестиваля электронной музыки Future Fest 2010, сообщает РИА Ura.ru.
Фестиваль прошел в Заречном. Раньше единственным музыкальным фестивалем, который поддерживал губернатор, была студенческая «Знаменка». «У нас здесь несколько площадок, представлены все направления и еще соревнования по экстремальным видам спорта», - рассказал Ura.ru представитель оргкомитета фестиваля.
Губернатор осмотрел все площадки и даже встал за ди-джейский пульт.Его экскурсоводом стал лидер свердловского отделения «Молодой гвардии» Алексей Коробейников.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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