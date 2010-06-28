Гуманизацию мировой экономики обсуждают в Екатеринбурге

В нем участвуют студенты, молодые ученые и преподаватели из 48 стран мира. Они обсуждают «Гуманизацию мировой экономики». Как пишет АПИ, век рыночной экономики проходит, и сейчас формируются новые схемы на основе частно-государственного партнерства. Экономические механизмы теперь должны учитывать интересы общества.