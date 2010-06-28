Материнский капитал, возможно, разрешат тратить на лечение ребенка

Как пишет JustMedia со ссылкой на зам.министра соц.защиты Свердловской области Ирину Кунгурцеву, сейчас этот вопрос обсуждается в Правительстве России. «Предложений по материнскому капиталу много. Сейчас в правительстве обсуждается возможность покупать на них машины. Ещё больше обсуждается возможность потратить материнский капитал на лечение ребенка, если это ребенок-инвалид. Скорее всего, это предложение может пройти, потому что есть виды лечения, которые стоят совершенно безумных денег», — прокомментировала Ирина Кунгунцева.