Мешок взрывчатки нашли в г. Нижний Тагил

По адресу выехали оперативные службы города. Участок оцепили, а жителей соседних домов эвакуировали. Взрывотехник сразу определил, что вещество, которое находилось в картофельном мешке – аммонит. Пенсионер рассказал, что дачу он купил 15 лет назад, и с тех пор ни разу не разбирал содержимое сарая. Сейчас взрывчатку направили на экспертизу, а пенсионеру за находку полагается вознаграждение. Отмечу, что аммонит используется в промышленных целях при подрыве пород в шахтах.