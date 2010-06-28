Мешок взрывчатки нашли в г. Нижний Тагил
28 июня 2010, 17:01ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В воскресение в милицию позвонил пенсионер и сообщил, что обнаружил его в сарае его дачного участка на улице Заречная.
По адресу выехали оперативные службы города. Участок оцепили, а жителей соседних домов эвакуировали. Взрывотехник сразу определил, что вещество, которое находилось в картофельном мешке – аммонит. Пенсионер рассказал, что дачу он купил 15 лет назад, и с тех пор ни разу не разбирал содержимое сарая. Сейчас взрывчатку направили на экспертизу, а пенсионеру за находку полагается вознаграждение. Отмечу, что аммонит используется в промышленных целях при подрыве пород в шахтах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей