На «Оборону и защиту-2010» приедут представители 30-ти стран
28 июня 2010, 16:42ОбществоArtem
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Участие в деловых встречах и конференциях, которые состоятся в ходе 6-й международной выставки "Оборона и защита - 2010", подтвердили представители около 30 стран, сообщает департамент информполитики губернатора.
В том числе выставку посетят делегации Украины, Катара, Франции, Туркменистана, Германии, Ирака, Чехии, Швейцарии, Великобритании, Южной Осетии, Монголии, Замбии, Вьетнама, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Литвы и Китая. На выставке "Оборона и защита - 2010" можно будет увидеть в действии военно-инженерные машины, в частности, минные тралы, искатели и уничтожители мин, средства ремонта и эвакуации военной техники; а также снаряжение правоохранительных органов, гражданской обороны, спасательных и противопожарных служб, отмечает Интерфакс.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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