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На «Оборону и защиту-2010» приедут представители 30-ти стран
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На «Оборону и защиту-2010» приедут представители 30-ти стран

28 июня 2010, 16:42ОбществоArtem
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