На «Оборону и защиту-2010» приедут представители 30-ти стран

В том числе выставку посетят делегации Украины, Катара, Франции, Туркменистана, Германии, Ирака, Чехии, Швейцарии, Великобритании, Южной Осетии, Монголии, Замбии, Вьетнама, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Литвы и Китая. На выставке "Оборона и защита - 2010" можно будет увидеть в действии военно-инженерные машины, в частности, минные тралы, искатели и уничтожители мин, средства ремонта и эвакуации военной техники; а также снаряжение правоохранительных органов, гражданской обороны, спасательных и противопожарных служб, отмечает Интерфакс.