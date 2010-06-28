На усиленный режим работы перешли свердловские пожарные
28 июня 2010, 16:16ОбществоArtem
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Из-за сильной жары число возгораний резко увеличилось.
Чаще всего горят бесхозные строения и мусор. В связи с этим в областном управлении МЧС на боевое дежурство вывели всю резервную технику. Также пожарные просят жителей области не бросать на улице и в лесу непотушенные окурки и спички, и держать дома емкости с водой или огнетушители, сообщает Новый регион.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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