НТМК важнейший инвестиционный проект в Свердловской области
28 июня 2010, 16:37ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Перспективы развития предприятий промышленного комплекса Свердловской области обсудили в областном правительстве.
В металлургическом производстве это наращивание выпуска продукции высоких переделов для внутреннего рынка, увеличение экспортного потенциала. Среди важнейших для области проектов названы модернизации на НТМК. Строительство установки вдувания пулеугольного топлива в доменные печи, печи-ковша № 4 и третьей машины непрерывного литья заготовок, техническое перевооружение колесобандажного и рельсобалочного цехов. В числе приоритетов также формирование химического кластера на базе «Уралхимпласта». Как пишет «УрБК», со ссылкой на областного премьера Анатолия Гредина, реализация перспективных проектов позволит обеспечить устойчивую работу промышленного комплекса Среднего Урала.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей