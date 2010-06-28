НТМК важнейший инвестиционный проект в Свердловской области

В металлургическом производстве это наращивание выпуска продукции высоких переделов для внутреннего рынка, увеличение экспортного потенциала. Среди важнейших для области проектов названы модернизации на НТМК. Строительство установки вдувания пулеугольного топлива в доменные печи, печи-ковша № 4 и третьей машины непрерывного литья заготовок, техническое перевооружение колесобандажного и рельсобалочного цехов. В числе приоритетов также формирование химического кластера на базе «Уралхимпласта». Как пишет «УрБК», со ссылкой на областного премьера Анатолия Гредина, реализация перспективных проектов позволит обеспечить устойчивую работу промышленного комплекса Среднего Урала.