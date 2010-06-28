Остров под Костромой назван одним из самых интересных в мире

В рейтинг вошли 10 островов в разных странах - например, аукционный дом Christie's выставляет на продажу багамский остров, который находится в окружении других островов, принадлежащих звездам шоу-бизнеса - Джонни Деппу, Николасу Кейджу, Дэвиду Копперфильду. Его стоимость - 110 миллионов долларов. Российский остров расположен в Костромском водохранилище. Официального названия у него нет, а жители соседних деревень называют его Хмельники, пишет РИА Новости. Вокруг острова крупные нерестилища рыбы, он богат грибами и ягодами. Прибрежная часть острова покрыта лесом, остальное – поля. Строений нет. Владелец, имя которого не называется, хочет продать остров за 40 миллионов рублей.