При выборе обуви жители г. Нижний Тагил должны быть внимательны

В этот список вошла детская и спецобувь. Вся остальная обувь контролируется декларацией качества. В качественной обуви, вы никогда не увидите: отслаивание, растрескивание, неправильно поставленный каблук или плохое соединение швов. Также на торцевой стороне коробки с обувью должна быть этикетка или штамп с маркировкой: артикула, размера, цвета, нормативно-технической документации, и даты выпуска – отметила Татьяна Гладкова. Если вы по каким-либо причинам все же приобрели не качественный товар, то вы можете обратиться в консультационный пункт нижнетагильского Центра гигиены и эпидемеологии по адресу: улица Карла Маркса 29, кабинет 13. Также можно проконсультироваться по телефону 41-83-62.