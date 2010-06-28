Рентгеновские снимки Монро ушли с молотка за 45 тысяч долларов
28 июня 2010, 16:09ОбществоArtem
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Рентгеновские снимки грудной клетки Мэрилин Монро были проданы на аукционе Hollywood Legends в Лас-Вегасе за 45 тысяч долларов, сообщает Associated Press.
Несколько рентгеновских снимков были сделаны в 1954 году, когда Монро поступила в медицинский центр Cedars of Lebanon Hospital во Флориде с диагнозом эндометриоз. Весной 2010 года аукционный дом Julien's объявил о том, что снимки будут проданы в рамках аукциона вещей, связанных с именами голливудских актрис. Ожидалось, что максимальная стоимость рентгена грудной клетки Мэрили Монро не превысит трех тысяч долларов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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