Рыбак поймал 2-хметровгого сома
28 июня 2010, 16:03ОбществоArtem
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На одном из озер Австрии рыбак поймал сома длиной свыше 2 метров.
Чтобы вытащить чудо-рыбу весом почти 70 килограммов на берег, счастливчику понадобилось более часа. "Я даже не поверил своим глазам, когда из воды показалась рыба с пастью около полуметра", - рассказал журналистам обрадованный австриец. Добавим, что в начале июня на реке По в Италии был пойман сом весом более 100 кило и длиной 2,5 метра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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