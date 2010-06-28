Рыбак поймал 2-хметровгого сома

Чтобы вытащить чудо-рыбу весом почти 70 килограммов на берег, счастливчику понадобилось более часа. "Я даже не поверил своим глазам, когда из воды показалась рыба с пастью около полуметра", - рассказал журналистам обрадованный австриец. Добавим, что в начале июня на реке По в Италии был пойман сом весом более 100 кило и длиной 2,5 метра.