Санитарные врачи не советуют купаться в водоемах г. Нижний Тагил
28 июня 2010, 17:05ОбществоArtem
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Сотрудники нижнетагильского отдела Роспотребнадзора взяли пробы воды, и выяснилось, что все они далеки от нормы.
Пробы воды брали из Нижнетагильского пруда в районе городского пляжа, Леневского водохранилища, из прудов Исинский, Нижнее-Выйский и Нижнее-Лайский. Часть проб не соответствует норме по микробиологическим показателям, часть – по органолептическим. Между тем, исследование показало, что чуть лучше, чем в других водоемах вода в Леневском водохранилище и в Исинском пруду.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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