Санитарные врачи не советуют купаться в водоемах г. Нижний Тагил

Пробы воды брали из Нижнетагильского пруда в районе городского пляжа, Леневского водохранилища, из прудов Исинский, Нижнее-Выйский и Нижнее-Лайский. Часть проб не соответствует норме по микробиологическим показателям, часть – по органолептическим. Между тем, исследование показало, что чуть лучше, чем в других водоемах вода в Леневском водохранилище и в Исинском пруду.