Танки УВЗ отправились в Жуковский
28 июня 2010, 16:39ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уралвагонзавод впервые примет участие в IV Международном салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2010», который 30 июня стартует в Жуковском.
Для этого в Подмосковье отправлены боевые машины производства УВЗ. Предполагается, что Т-34 будет участвовать в параде, открывающем выставку. Т-90С продемонстрирует свои технические возможности на полигоне. А с модернизацией танка Т-72 все желающие познакомятся на открытой площадке.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей