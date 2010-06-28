Танки УВЗ отправились в Жуковский

Для этого в Подмосковье отправлены боевые машины производства УВЗ. Предполагается, что Т-34 будет участвовать в параде, открывающем выставку. Т-90С продемонстрирует свои технические возможности на полигоне. А с модернизацией танка Т-72 все желающие познакомятся на открытой площадке.