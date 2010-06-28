В г. Нижний Тагил сегодня ночью заживо сгорел мужчина

Сообщение о пожаре поступило в 2.15. Как рассказали нам в противопожарной службе города, сгорело бывшее деревянное здание администрации парка, которое уже много лет не эксплуатировалось. Дверь была заварена, а на окнах – решетки. Но это не помешало 33-хлетнему мужчине проникнуть внутрь, где он остался переночевать. По предварительной версии, алкоголь и непотушенная сигарета привели к возгоранию. Когда на место прибыли пожарные расчеты, деревянное строение площадью 300 квадратных метров полыхало, а мужчина стоял возле зарешеченного окна, на нем горела одежда. По всей видимости, огонь отрезал ему пути отступления. Человек получил сильные ожоги 60-ти процентов тела и скончался в реанимации. В Нижнем Тагиле это уже 7-й случай гибели на пожаре в этом году.