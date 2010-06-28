В г. Нижний Тагил ведется компания против мэра

Но я вас уверяю, никто не давал старт операции по смене градоначальника. Более того, фигура Исаевой в области всех устраивает. И сваливать на нее вину за беды города, монопрофильная экономика которого пострадала от кризиса, никто не станет», – цитирует «Новый регион» источник в администрации Свердловской области.

В числе оппонентов называются бывший мэр нижнего Тагила Николай Диденко, бывший НТК «Уралвагонзавод» Николай Малых, глава «Тагилбанка» Алексей Чеканов.

«Исаева живет не в безвоздушном пространстве и ее мэрство имеет историю. Ее недруги, приобретенные в период выборов, сохранились и не оставили идеи реванша. Это те люди, которые работали на проигравшего ей Алексея Чеканова, это люди, которые были завязаны на УВЗ. И, естественно, это бывший мэр Николай Диденко и люди, завязанные на него, работавшие в городской администрации, которую Исаева хорошо почистила, – рассказал «Новому Региону» глава Уральской гильдии политических консультантов Константин Киселев. – Конечно, какую-то интригу эта группа лиц может затеять, но надо понимать, что их позиции с каждым месяцем уменьшаются».

Между тем есть и положительные моменты в деятельности главы города, которые упорно не видят оппоненты, считает «Новый регион». Команде Валентины Исаевой удалось разработать грамотный план развития моногорода и согласовать в правительстве России выделение на эти цели 1,2 млрд. рублей на 2010 год. Также был проведен ремонт кардиологического отделения Четвертой городской больницы, закуплено необходимое медицинское оборудование, отремонтированы жилые дома, найдены средства для ремонта Театра кукол. По словам депутатов городской думы, в городе своевременно выплачивались социальные пособия работникам бюджетной сферы, муниципальная надбавка за рождение второго и последующих детей и т.д.