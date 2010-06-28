В минувшие выходные Нижний Тагил отметил День молодежи

В «Хип хоп Батле» сошлись тагильские рэп-команды и хор «Тагильские гармоники». Получился диалог стилей и даже поколений. Общий язык, по крайней мере на сцене, представители поколений нашли и финальную песню пели уже вместе.

На прилегающих территориях проходили выставки, художественные мастерские, турнир по силовому экстриму и еще много чего. Причем празднование не ограничилось территорией парка им. Бондина.

В комсомольском сквере было пестро, как никогда. Все потому, что молодежная организация НТМК решила отметить День молодежи стиляжным праздником. «Мы решили провести праздник стиляг после того, как побывали на подобной вечеринке в Екатеринбурге. Наша молодежь активно откликнулась, многие нашили рубашек, платьев, галстуков», - рассказала Ольга Космотулина, инженер по работе с молодежью социального отдела НТМК.

Колоритных людей на празднике было достаточно. Но были и такие, кто особенно выделялся. Например, своим обаянием и экстравагантным костюмом всех покорила стиляга Эльза. Унее свой небольшой бизнес, а еще она воспитывает внуков. На вопрос, как ей на все хватает энергии, Эльза ответила «У меня здоровье отменное, и всегда хорошее настроение. А все потому, что я не пью и не курю!».Такую всегда юную стиляжную даму невозможно не заметить. А ее и заметили – она победила в конкурсе на лучший женский костюм.

Организаторы не стали вводить возрастные ограничения, потому что «молодежь – те, кто чувствует себя молодым». Один из участников заявил «Я себя всегда отождествляю с молодежью, никогда не старею, поэтому день молодежи – мой профессиональный праздник».

В общем, программа празднования Дня молодежи в этом году была обширной. Надо думать, каждый смог найти то, что интересно именно ему. Удручало только количество мата на квадратный метр. Отдыхать и расслабляться без мата молодежь Нижнего Тагила, видимо, пока не умеет.