Жителей Дзержинского района г. Нижний Тагил просят закрыть газовые краны
28 июня 2010, 17:08ОбществоArtem
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В комитете по городскому хозяйству уточнили, что подача газа в дома Вагонки будет прекращена 6-го июля в 7 утра.
Это связано с ремонтом распределительной системы газоснабжения Дзержинского района. Чтобы избежать аварийных ситуаций, специалисты просят жителей района закрыть краны перед газовыми приборами. Абонентам, имеющим задолженность за газ, нужно ее погасить. Пусковые работы в жилых домах будут проводиться после опрессовки внутриквартальных сетей с 12-го по 25-е июля. При обнаружении аварийного состояния внутриквартальных газопроводов, сроки пуска газа будут отложены до устранения дефектов. О дате пуска газа в каждом конкретном доме должны будут известить.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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