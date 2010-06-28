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Жителей Дзержинского района г. Нижний Тагил просят закрыть газовые краны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жителей Дзержинского района г. Нижний Тагил просят закрыть газовые краны

28 июня 2010, 17:08ОбществоArtem
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