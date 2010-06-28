Жителей Дзержинского района г. Нижний Тагил просят закрыть газовые краны

Это связано с ремонтом распределительной системы газоснабжения Дзержинского района. Чтобы избежать аварийных ситуаций, специалисты просят жителей района закрыть краны перед газовыми приборами. Абонентам, имеющим задолженность за газ, нужно ее погасить. Пусковые работы в жилых домах будут проводиться после опрессовки внутриквартальных сетей с 12-го по 25-е июля. При обнаружении аварийного состояния внутриквартальных газопроводов, сроки пуска газа будут отложены до устранения дефектов. О дате пуска газа в каждом конкретном доме должны будут известить.