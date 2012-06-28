ЕВРАЗ НТМК завершил техническое перевооружение мощностей по производству рельсов

Проект был начат в мае 2010 года, общие затраты ЕВРАЗа на его реализацию превысили 60 млн долларов США. Модернизация мощностей по производству рельсов на ЕВРАЗ НТМК велась в условиях действующего производства.

В технологическую линию были смонтированы два гидравлических пресса французской фирмы «Geismar» для правки концов рельсов в двух плоскостях. Запущены в эксплуатацию сверлильно-отрезные станки фирмы MFL (Австрия), которые позволят резать заказную длину и сверлить отверстия в термоупрочнённых рельсах. Введена в действие высокопроизводительная система для улучшения качества поверхности рельсов - гидросбив окалины - чешской фирмы HYDROSYSTEM. Рельсобалочный цех был оснащен современной клеймовочной машиной фирмы Stangl Technik (Австрия), а также линией неразрушающего контроля канадской фирмы NDT. Последняя обеспечит необходимый контроль качества и проведение приемо-сдаточных испытаний по мировым стандартам.

Новое оборудование оснащено электронными датчиками, которые позволяют следить за качественными параметрами рельсов на протяжении почти 10 километров технологического потока их обработки. Все качественные характеристики рельсов передаются на второй уровень автоматизации для формирования электронного паспорта на каждый рельс.

Таким образом, реконструкция рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК позволит обеспечить выпуск 25-метровых рельсов объемной закалки с высокой чистотой поверхности и автоматизированным контролем качества. Объемы производства рельсовой продукции возрастут до 550 тысяч тонн в год.