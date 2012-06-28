На этот раз собаки и кошки, представленные на выставке беспородных животных в Нижнем Тагиле, будут в костюмах

Выставленные животные будут нарядно в честь праздника, Дня молодежи. Выставка пройдет 30 июня в сквере за Драматическим театром. Как обычно, любой желающий старше 20 лет сможет взять кошку или собаку, предъявив паспорт. На этой выставке также состоится благотворительная продажа костюмов для животных от студии «Дизайн» и профессиональный грумминг (очистка шерсти) животных от нашего партнера, магазина «4 лапы» рассказывает организатор выставки Мария Лисина.