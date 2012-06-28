На этот раз собаки и кошки, представленные на выставке беспородных животных в Нижнем Тагиле, будут в костюмах
28 июня 2012, 13:19Общество
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«Арт-парад Зоомир» - под таким названием пройдет очередная выставка приюта животных. Организаторы все время стараются придумать что-то новое креативное, интересное, и на этот раз это будет костюмированное шоу, участники которого будут кошки и собаки.
Выставленные животные будут нарядно в честь праздника, Дня молодежи. Выставка пройдет 30 июня в сквере за Драматическим театром. Как обычно, любой желающий старше 20 лет сможет взять кошку или собаку, предъявив паспорт. На этой выставке также состоится благотворительная продажа костюмов для животных от студии «Дизайн» и профессиональный грумминг (очистка шерсти) животных от нашего партнера, магазина «4 лапы» рассказывает организатор выставки Мария Лисина.
Мария отмечает, что все деньги, вырученные от мероприятий выставки, пойдут на помощь бездомным животным.
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