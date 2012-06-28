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На этот раз собаки и кошки, представленные на выставке беспородных животных в Нижнем Тагиле, будут в костюмах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На этот раз собаки и кошки, представленные на выставке беспородных животных в Нижнем Тагиле, будут в костюмах

28 июня 2012, 13:19Общество
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