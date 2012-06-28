Несколько сотен выпускников в Свердловской области аттестаты не получат

Как рассказали сегодня представители министерства общего и профессионального образования Свердловской области, хуже всего школьники знают математику. ЕГЭ по этому предмету завалили сразу 13% выпускников, а средний балл составил всего 40,4. Причем из 2130 человек, которых допустили до пересдачи, со второго раза математику одолели лишь 50%.

С русским языком ситуация лучше, из 25351 выпускника экзамен не сдали лишь 3%, средний балл по предмету составил 61,4. На пересдачу пошли 191 человек, из них 87% с заданиями справились и получат аттестат, – рассказала начальник управления экспертизы и мониторинга состояния системы образования института развития образования Марина Жигулина. – Аттестат в этом году не получат 282 выпускника: они не справились с обоими обязательными экзаменами.

Из предметов на выбор чаще всего одиннадцатиклассники уже который год записываются на ЕГЭ по обществознанию и физике. Причем если с гуманитарной наукой уральские школьники справляются (обществознание не сдали лишь 7%), то с физикой дела обстоят хуже – не справились с заданиями теста 22% выпускников.

Есть в этом году дети, которые по разным предметам набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по русскому получили 41 человек, по литературе – 16, по информатике 11, по математике – всего 2, – отметила Марина Жигулина. – По сравнению с прошлыми годами дети лучше сдают литературу, географию, английский язык и историю. Мы считаем, что на результаты, помимо всего прочего, влияет возможность «отрепетировать» ЕГЭ в 9 классе.

Несмотря на все усилия чиновников, работы ЕГЭ оценивают субъективно. Особенность выпускных экзаменов этим летом – в том, что все больше детей не согласны со своим результатом и готовы оспаривать его в конфликтной комиссии. Эксперты считают, что причиной тому – большое количество заканчивающих школу.

Если в прошлом году выпускников было около 9,7 тысяч человек, то в этом году их 27 тысяч. Соответственно, битва за места в вузах будет нешуточная. Мест не хватит не только на бюджетных отделениях, но и на платных. Поэтому выпускники и их родители подают апелляции, чтобы повысить свою оценку хотя бы на 1 балл считает начальник отдела организации аттестационных процессов министерства общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Петрушина.

По русскому языку было подано 507 апелляций, из них 69 удовлетворены в части С, 27 – в частях А и В. По математике подано 1291 апелляция, пересчитаны баллы в 105 случаях в результате проверки заданий С и в 26 случаях – заданий частей А и В. Также многие пытались оспорить свои оценки по истории (129) и биологии (123).

По словам Марины Жигулиной, все апелляции рассматриваются конфликтной комиссией, у детей и родителей есть право присутствовать на рассмотрении. Эксперты могут изменить количество баллов, если произошло неверное распознавание меток в частях А и В, либо произошла ошибка в оценивании части С.

Поскольку часть С оценивается экспертно, ошибки не так часто, но все-таки встречаются, – признаются специалисты. – Здесь надо учитывать специфику предмета. Например, часть С по русскому языку – это сочинение ребенка, текст, который предполагает элемент субъективности в оценивании. Ребенок ведь может мыслить по-разному, иногда достаточно специфически. Но говорить о некачественности проверки некорректно. Случаев, когда балл в результате рассмотрения апелляции понизили, нет.

В этом году родителей и выпускников возмутил тот факт, что со своей работой нельзя ознакомиться после оглашения результатов – только если подать апелляцию. Напомним, ранее сканы работ выкладывались в личном кабинете пользователя вместе с результатами ЕГЭ.

А как я узнаю, надо мне апелляцию подавать или нет? Я же не могу посмотреть, какие там у меня ошибки сетуют выпускники.

В министерстве образования же заявили, что делается это из самых лучших побуждений: чтобы результаты ЕГЭ не дай бог не отменили.