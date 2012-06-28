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Первое в Нижнем Тагиле карнавальное шествие пройдет в День молодежи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первое в Нижнем Тагиле карнавальное шествие пройдет в День молодежи

28 июня 2012, 12:25Общество
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