Первое в Нижнем Тагиле карнавальное шествие пройдет в День молодежи

Tagilcity.ru: Как пришла идея проведения карнавала?

Сергей: Еще в прошлом году министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и Администрация Нижнего Тагила планировали провести карнавал, который будет приурочен к 150-летию Венецианского Карнавала, (в Екатеринбурге, кстати, проводились тематические мероприятия). Хотели показать все это в Нижнем Тагиле. И, как порой бывает, неплохие и нужные людям идеи застревают в бюрократической машине. Мероприятие не состоялось. Но у нас не было намерения отступать, поэтому были еще неоднократные встречи в Правительстве области, поднимались вопросы в администрации города. В этом году шествие состоится.

Tagilcity.ru: Почему решено было дать карнавалу такое название? Будет ли жесткая привязка к странам, может быть, участники наденут национальные костюмы разных стран?

Сергей: Почему «По Странам Мира»? Подразумевалось показать всю красоту, культуру и многонациональность родного Нижнего Тагила к его 290-летию, но Администрацией города решено было не делать ставку на многонациональность, чтобы намеренно не занижать масштабность события. Поэтому мероприятие будет иметь более широкое развернутое значение. Предусматривается перспектива проведения карнавала в День Города-2012 и не только…

Tagilcity.ru: Будет ли шествие костюмированным?

Сергей: Да, шествие станет костюмированным.

Tagilcity.ru: Сколько человек, по вашим оценкам, человек примут участие в карнавале, и будет ли проходить регистрация участников?

Сергей: В шествии, по предварительным оценкам, примут участие 400 человек. Регистрация есть, она существует для того, чтобы озвучить список организаций-участников со сцены.

Tagilcity.ru: Во сколько должны подойти участники карнавала, чтобы успеть построиться перед шествием?

Сергей: Построение запланировано на 14.30. Начало шествия – в 15.00 по тротуару проспекта Ленина до площади у Драматического театра. Кстати, участники как раз подойдут к началу торжественного открытия Дня молодежи у главной сцены, которое начнется в 15:15 с приветственного слова Валентины Исаевой.

Tagilcity.ru: Каким образом инициативные и творческие люди смогут проявить себя на карнавале?

Сергей: Мы не стали ограничивать участников в полете их фантазии. Творческие люди могут проявить себя во время шествия, как пожелают, конечно, в рамках закона и приличия. Они могут петь, танцевать, махать проходящим людям, устраивать шоу и многое другое.