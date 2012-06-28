Поиски самолета Ан-2 с каждым днем становятся все сложнее: мешают ясновидящие, лжеочевидцы и тролли

За 3 недели спасатели налетали больше, чем за год. Сегодня в поисках самолета Ан-2, вылетевшего из Серова еще 11 июня, задействовано 1455 человек, 331 единица техники, в том числе – 13 воздушных судов. Планируется совершить 20 вылетов и обследовать территорию в 28,4 тысячи квадратных километров в восточном, южном и северном направлениях от Серова, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Всего же с начала поисковой операции спасатели налетали около 450 часов – это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

В последние дни принято решение отказаться от беспилотников, поскольку, по мнению спасателей, никто не может управлять ими на расстоянии при таких рельефах – горы, сопки, склоны. Специалисты не знают особенностей местности, в итоге использование дорогостоящей техники получается бесполезным.

С помощью эхолотов сегодня обследуют озеро Андрюшинское в Карпинске. Пешие группы продолжают обследовать район горы Белый Камень в городском округе Североуральск, территорию вокруг населенных пунктов Усть-Тылай и Усть-Тыпыл, поселка Рудничный, а также Катасьминские болота.

По словам спасателей, стратегия поисков сейчас одна: метр за метром, километр за километром прочесывать территорию Свердловской и прилегающих областей.

В начале поисковой операции спасатели проверяли зоны, где наиболее вероятно мог находиться пропавший самолет. Расчет делали, исходя из количества топлива, которого бы хватило максимально на 500 километров полета, с учетом возвращения – на 250. А также проверяли все удобные площадки для приземления. Кроме того, отрабатывали все сообщения очевидцев, которые поступали десятками, но ни одно из них не подтвердилось, – рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. – Сейчас же никакой конкретной информации у нас нет. Остается только строить догадки: в каком направлении полетели на Ан-2, что было у них на уме. Поэтому каждый день спасатели заштриховывают на большой карте зоны, которые прошли, и на следующий день выступают на новый квадрат.

К слову, авиация иногда повторно прочесывает наиболее вероятные территории нахождения самолета. Пеший десант проходит свои только раз, поскольку местность очень сложная: непроходимые леса, бурелом, тучи мошкары. К тому же спасатели идут цепью, соответственно, не должны пропустить ни метра.

Всего за 2 недели поисков авиацией обследовано 172400 квадратных километров, пешими группами пройдено 870,5 квадратных километров, обследовано 84 водоема, из них 4 эхолотами. Обследование водоемов продолжается. Также продолжается обследование территорий Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской, Курганской, Тюменской областей: топлива у Ан-2 хватило бы на преодоление 500 километров, а значит самолет мог оказаться и здесь.

На телефон горячей линии все больше звонят экстрасенсы и «тролли». Телефон доверия МЧС, на котором работают как спасатели, так и психологи, не смолкает до сих пор, хотя количество звонков, конечно, уменьшилось. Правда, в последнее время часто звонят различные люди, представляющиеся колдунами и экстрасенсами, которые якобы знают, где находится самолет и готовы принять участие в поисках. Также продолжают звонить лжеочевидцы.

Все, кто мог сообщить полезную информацию о местонахождении самолета и улетевших на нем людей, сделали это в первые две недели поисков. К сожалению, ни одно из сообщений не привело к обнаружению исчезнувшего «кукурузника». Сейчас, по словам психологов, срабатывает принцип «выдавать желаемое за действительное – когда люди очень хотят, чтобы нашли самолет, и начинают вспоминать 11 июня, когда они якобы видели что-то похожее на самолет, – говорят спасатели. – Тем не менее, телефон горячей линии будет продолжать работать, поскольку звонят родственники и знакомые пропавших людей, в том числе, чтобы узнать о результатах поиска или получить психологическую поддержку.