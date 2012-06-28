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Поиски самолета Ан-2 с каждым днем становятся все сложнее: мешают ясновидящие, лжеочевидцы и тролли
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Поиски самолета Ан-2 с каждым днем становятся все сложнее: мешают ясновидящие, лжеочевидцы и тролли

28 июня 2012, 09:03ОбществоЕвгения
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