Появились подробности о гибридном купе Cadillac

Купе получит модернизированную силовую установку, в которой вместо «вольтовского» 1,4-литрового бензинового двигателя мощностью 100 лошадиных сил, предназначенного для подзарядки батарей в пути, появится новый четырехцилиндровый агрегат Opel Ecotec. Его объем составит 1,8 литра. Также «Кадиллак» оснастят литий-ионными аккумуляторами емкостью 17 киловатт-часов против 16,5 киловатт-часа у «Вольта». Модернизированная силовая установка и система охлаждения, улучшенная шумоизоляция и дополнительное оборудование купе, в числе которого появятся различные продвинутые электронные системы безопасности, увеличат массу «Кадиллака». Из-за этого в конструкции модели планируется использовать большое количество сверхлегких материалов. Ожидается, что благодаря им ELR станет лишь на 45 килограммов тяжелее своего донора — его масса составит около 1,8 тонны. Прототип Cadillac Converj был оснащен стандартной силовой установкой от «Вольта». Из-за большей массы и необходимости дополнительного потребления энергии автомобиль значительно уступал по запасу хода своему прародителю. Концепт на электротяге мог проехать только 20 километров. Chevrolet способен преодолевать в этом режиме 64 километра. Продажи гибридного купе Cadillac начнутся в 2014 году.