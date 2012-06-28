В Краснотурьинске состоялись соревнования кинологов с собаками на первенство областного ГУФСИН (ФОТО)

Представители пресс-службы Свердловского ГУФСИН рассказывают, что в колониях и других учреждениях лишения свободы по всей стране служат более тысячи собак, помогающим сотрудникам УИС осуществлять патрульно-розыскные мероприятия, охрану важных объектов.

В качестве примеров эффективного применения специальных собак можно привести эпизод, который случился в ИК-12 (г. Нижний Тагил), когда в ходе применения служебной собаки Фокс и ее наставник – сотрудник отдела охраны старший прапорщик внутренней службы А. Барышев обнаружили и изъяли 4 сотовых телефона, 2 зарядных устройства, 9 SIM-карт, 2 гарнитуры к сотовым телефонам сообщают в пресс-службе.