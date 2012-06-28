В Краснотурьинске состоялись соревнования кинологов с собаками на первенство областного ГУФСИН (ФОТО)
Лучшими в этих соревнованиях с результатом в 411 баллов стали старший прапорщик внутренней службы Р. Бахшалиев (служит в 6-м отделе Управления по конвоированию, г. Тавда) и его собака Алекс. Помимо него за первое место боролись 29 лучших кинологов от учреждений области.
Представители пресс-службы Свердловского ГУФСИН рассказывают, что в колониях и других учреждениях лишения свободы по всей стране служат более тысячи собак, помогающим сотрудникам УИС осуществлять патрульно-розыскные мероприятия, охрану важных объектов.
В качестве примеров эффективного применения специальных собак можно привести эпизод, который случился в ИК-12 (г. Нижний Тагил), когда в ходе применения служебной собаки Фокс и ее наставник – сотрудник отдела охраны старший прапорщик внутренней службы А. Барышев обнаружили и изъяли 4 сотовых телефона, 2 зарядных устройства, 9 SIM-карт, 2 гарнитуры к сотовым телефонам сообщают в пресс-службе.
На фото - пес Алекс и его наставник, победители соревнования. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН.
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