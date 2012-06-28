В Ленинском районе благоустройством и озеленением занимаются более 500 участников отрядов мэра (ФОТО)

Как сообщаетпресс-служба Администрации города, на встрече ребята продемонстрировалиподготовленные заранее стенгазеты, где рассказывалось о работе по благоустройствуи озеленению города. Кроме того были проведены соревнования по баскетболу, волейболу,футболу. Здесь самыми яркими оказались парни из клуба «Разведчик». Такжесостоялся конкурс по вокалу, где победили девочки «Спутника». В том числепрошел конкурс рисунков на асфальте с «эко» тематикой. Здесь лидерами сталиребята из клуба «Выйский».