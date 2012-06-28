В Ленинском районе благоустройством и озеленением занимаются более 500 участников отрядов мэра (ФОТО)
На днях прошел слет отрядов мэра Ленинского района, в котором приняли участие более 500 активных тагильчан. Они представляли собой 6 учреждений дополнительного образования и квартальных клубов. Среди них были ДЮЦ «Мир», в котором, кстати, и проходил слет, «Меридиан», его структурные подразделения «Бригантина» и «Спутник», а также ФСК «Разведчик» и «Выйский».
Как сообщаетпресс-служба Администрации города, на встрече ребята продемонстрировалиподготовленные заранее стенгазеты, где рассказывалось о работе по благоустройствуи озеленению города. Кроме того были проведены соревнования по баскетболу, волейболу,футболу. Здесь самыми яркими оказались парни из клуба «Разведчик». Такжесостоялся конкурс по вокалу, где победили девочки «Спутника». В том числепрошел конкурс рисунков на асфальте с «эко» тематикой. Здесь лидерами сталиребята из клуба «Выйский».
Фото с Официального сайта города
На мероприятии также был Валерий Кузьминых,начальник отдела по благоустройству и ЖКХ администрации Ленинского района. Онот души поблагодарил всех собравшихся за оптимизм, активную жизненную позицию исерьезный вклад в благоустройство города.
© TagilCity.ru