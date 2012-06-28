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В Ленинском районе благоустройством и озеленением занимаются более 500 участников отрядов мэра (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Ленинском районе благоустройством и озеленением занимаются более 500 участников отрядов мэра (ФОТО)

28 июня 2012, 15:16Общество
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